Ковровчанин-рецидивист, любящий погонять в состоянии опьянения, лишился своего авто «Шевроле Нива» после того, как попал в ДТП и скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ковровчанин-рецидивист, любящий погонять в состоянии опьянения, лишился своего авто «Шевроле Нива» после того, как попал в ДТП и скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Авария произошла 21 января этого года. Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение, вновь сел нетрезвым за руль. На улице Комсомольской в Коврове он врезался в «Тойоту», после