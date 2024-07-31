Торжества длились всю неделю. Это были поэтические вечера и концертные программы.

В Вязниках состоялся знаменитый Фатьяновский фестиваль поэзии и песни. Кульминацией мероприятий стал традиционный гала-концерт на «Солнечной поляночке». Среди почетных гостей праздника – председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова.Более полувека в Вязниках, на родине Алексея Фатьянова, проходит песенный фестиваль. Он давно стал частью культуры и традиций нашей страны, а сам Фатьянов – «национальным героем». Кто не знает бессмертных строк про «Солнечную поляночку», про «Заречную улицу», про «Хвастать, милая, не стану», «В городском саду», «Три года ты мне снилась»... Перечислять можно долго. С этими песнями родилось и выросло не одно поколение россиян, они – часть нашего национального кода. А фестиваль, посвященный их автору, поэту Алексею Фатьянову, давно полюбился не только вязниковцам, но всем жителям России, ценящим настоящую, искреннюю и задушевную поэзию.Торжества длились всю неделю. Это были поэтические вечера и концертные программы, объединившие лучшие местные творческие коллективы и гостей из других регионов, выставки мастеров-ремесленников, экскурсионные программы и пешеходные экскурсии от главных музеев района – Историко-художественного, Музея песни XX века и Мстёрского художественного, литературный марафон, фольклорный праздник и даже легкоатлетический пробег.Но кульминацией всего этого действа стал долгожданный гала-концерт на прославленной Фатьяновской площадке – той самой Солнечной поляночке.- Алексей Фатьянов рассказывал о простых людях, тружениках, их надеждах и радостях, их любви к своей семье и отчему дому, к своей стране. В его песнях воплотилась вся глубина русской души, связь человека с родной землей, где родился и вырос, осознание своих исторических корней и традиций, духовно-нравственных ценностей. Поэтому песни Фатьянова стали поистине народными, объединяющими эпохи, судьбы и поколения», – отметила Ольга Хохлова.Символично, что в Год семьи Солнечная поляночка собрала вместе разные поколения: родителей и детей, бабушек и внуков: всех, кому близки и понятны искренние, лиричные, добрые и пронзительные строки по-настоящему русского поэта – Алексея Фатьянова.