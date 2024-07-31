Владимирцам на заметку: Верховный суд разрешил конфискацию автомобилей у сожителей...

Владимирцам на заметку: Верховный суд разрешил конфискацию автомобилей у сожителей обвиняемыхВерховный суд Российской Федерации разрешил конфискацию автомобилей не только у официальных супругов обвиняемых, но и у сожителей.Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ рассмотрела уголовное дело ранее судимого водителя, который вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. Мужчине назначили исправительные работы, а автомобиль конфисковали в собственность государства.Однако кассация отменила изъятие машины, так как еще за два месяца до преступления автомобиль был зарегистрирован на сожительницу обвиняемого.При этом представитель Генпрокуратуры оспорил решение, указав, что сделка купли-продажи автомобиля между сожителями является ничтожной.«ВС обратил внимание, что суд кассационной инстанции не дал оценки показаниям обвиняемого и его сожительницы, о том, что договор купли-продажи автомобиля был заключен с целью скрыть имущество от возможного ареста судебными приставами, фактически машину покупательница не получила, и деньги за нее не платила», - уточнили в пресс-службе Владимирского областного суда.Верховный суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений