Владимирцам на заметку: Верховный суд разрешил конфискацию автомобилей у сожителей...
Владимирцам на заметку: Верховный суд разрешил конфискацию автомобилей у сожителей обвиняемых
Верховный суд Российской Федерации разрешил конфискацию автомобилей не только у официальных супругов обвиняемых, но и у сожителей.
Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ рассмотрела уголовное дело ранее судимого водителя, который вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. Мужчине назначили исправительные работы, а автомобиль конфисковали в собственность государства.
Однако кассация отменила изъятие машины, так как еще за два месяца до преступления автомобиль был зарегистрирован на сожительницу обвиняемого.
При этом представитель Генпрокуратуры оспорил решение, указав, что сделка купли-продажи автомобиля между сожителями является ничтожной.
«ВС обратил внимание, что суд кассационной инстанции не дал оценки показаниям обвиняемого и его сожительницы, о том, что договор купли-продажи автомобиля был заключен с целью скрыть имущество от возможного ареста судебными приставами, фактически машину покупательница не получила, и деньги за нее не платила», - уточнили в пресс-службе Владимирского областного суда.
Верховный суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений