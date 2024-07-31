В первом полугодии в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет во Владимирской области появились 95 малышей.

В первом полугодии в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет во Владимирской области появились 95 малышей. Об этом рассказала регионального Минздрава.Ежегодно с помощью данной процедуры в области рождается более 200 детей. Отмечается, что семьи с репродуктивными проблемами могут пройти ЭКО по полису ОМС благодаря нацпроекту «Демография».«Для записи на ЭКО необходимо обратиться в женскую консультацию, либо в отделение охраны репродуктивного здоровья», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.