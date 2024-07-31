Роза Сябитова официально состояла в браке два раза. Правда, после очередного развода, главная сваха страны заявила, что с интимной жизнью практически покончено...

Роза Сябитова официально состояла в браке два раза. Правда, после очередного развода, главная сваха страны заявила, что с интимной жизнью практически покончено...Роза Сябитова уверяет, что стала забывать о близости с мужчинами вскоре после рождения внучки. Мол, уже привыкла быть одна и в половой жизни не нуждается. "Для меня мужчина становится предметом роскоши", — призналась сваха. Она допускает, что ее либидо могло уменьшиться после удаления матки.Но опытный в этих делах Сергей Зверев ставит под сомнения слова главной свахи России. "Роза Сябитова пи*** (врет – Прим. ред.) – обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней свахи поющий парикмахер. – Больше, чем сама Роза, сексом никто у нас в стране занимается".Он хорошо знает такой тип людей. "Все, кто спит со всем, что шевелится, всегда говорят: "Что вы? Я не знаю, что такое секс. Я даже не знаю, что это слово означает!" – уверяет опытный в этих делах Сергей.Врачи говорят, что регулярная половая жизнь у мужчин продолжается примерно до 64 лет. А вот женщины перестают нуждаться в близости в среднем в 58, когда появляется сухость во влагалище.Самому Сергею Звереву идет 62-й год. Но он признается, что пока остается в большой игре, что у него нет проблем в половой сфере, чего и всем желает. Намекнула суперзвезда и на внушительный размер своего полового органа, показав предназначенное для мужского органа кольцо, которое маловато будет. Правда, рассекретить имя возлюбленной певец отказался, поскольку "счастье любит тишину".