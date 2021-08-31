В Нижегородскую область направили новую аэромобильную группировку владимирских пожарных. 44 человека и 4 единицы техники заменят команду, которая с 20 августа тушила Мордовский заповедник.

В Нижегородскую область направили новую аэромобильную группировку владимирских пожарных. 44 человека и 4 единицы техники заменят команду, которая с 20 августа тушила Мордовский заповедник. Напомним, там сотрудники МЧС, в том числе из Владимирской области, попали в огненную ловушку. Чтобы не подпустить огонь, пожарные вырубили деревья по внутреннему краю горящего кольца. Верховой пожар удалось локализовать, но