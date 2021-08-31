31.08.2021

2021-08-31 21:45:04

Во Владимире сбили бабушку на пешеходном переходе

Сегодня вечером во Владимире, в Добром, у KFS сбили бабушку на пешеходном переходе, прошла информация в группе ВК "Подслушано во Владимире".



Свидетели происшествия сообщают, что водитель поворачивал от торгового центра "Глобус" на разрешающий сигнал светофора. Пожилая женщина пошла по пешеходному переходу уже на красный свет. "Визг тормозов, водитель просто не успел остановиться", - пишут в комментариях.



Многие пользователи сочувствуют погибшей на месте женщине и ее семье, но оправдывают водителя, так как он не нарушил правила дорожного движения.



Подробности происшествия будут выясняться.



Фото: ВК "Подслушано во Владимире".