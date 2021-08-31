80% ребят изъявили желание вернуться в них следующим летом.

Текущим летом во владимирских загородных лагерях «Дружба» и «Икар» отдохнули 1582 ребёнка. В обоих учреждениях прошли по три тематические смены.«В «Дружбе» состоялась гражданско-патриотическая смена «Опыт времени». Смена саморазвития «Время расти» и научно-популярная - «Миссия: вселенная бесконечна», - рассказывают в пресс-службе мэрии областного центра.В «Икаре» прошли смены: «Мы дети Галактики», творческая - в формате Арт-фестиваля и «Мир начинается с детства», которую посвятили социокультурному развитию детей и подростков.Как заверили в мэрии, значительно улучшены условия проживания школьников: закуплены матрасы, шкафы. В комнатах персонала и вожатых установлены конвекторы, заменены кровати. В пищеблоках появилось новое оборудование.Оздоровительная кампания прошла с соблюдением антиковидных ограничений. Случаев заражения коронавирусом не выявлено.Главное, что у детей от пребывания в лагерях остались положительные эмоции. По данным опроса, 80% ребят изъявили желание вернуться на базу отдыха.Добавим, что родители имеют право на 50%-ый кэшбэк за покупку путёвок. Услугой уже воспользовалось более 350 семей. Пакет документов принимается в офисах лагерей «Дружба» и «Икар». Компенсация перечисляется в течение 30 рабочих дней.