Суздальский районный суд вынес приговор жителю Мурома.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, осуждённый в ноябре 2023 года вступил в заговор с неизвестным через интернет. Суть заключалась в продаже наркотиков за денежное вознаграждение.Днём, 11 декабря 2023 года мужчина на такси прибыл во Владимир чтобы забрать оптовую партию для дальнейшей расфасовки и сбыта на территории города Суздаль. Осуждённый разместил не менее 11 «закладок», но был задержан сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району.Во время осмотра и досмотра было изъято 27 свёртков с наркотической смесью. Суд вынес приговор в виде семи 7,5 лет в тюрьме строгого режима. На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в соответствии с законом.