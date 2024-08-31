Деревообрабатывающее производство в деревне Сергеиха Камешковского района на улице Карла Либкнехта снова горит. Пожар произошел утром 30 августа. Спасателям о нем сообщили в 9:47, рассказали

Деревообрабатывающее производство в деревне Сергеиха Камешковского района на улице Карла Либкнехта снова горит. Пожар произошел утром 30 августа. Спасателям о нем сообщили в 9:47, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 250 квадратных метров. С пламенем боролись 27 пожарных. Погибших и пострадавших нет. Напомним, что предприятие горело 1 июня. Пожар был очень крупным – огонь