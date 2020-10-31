Родители семилетнего Стёпы из Гусь-Хрустального района добиваются получения специальной коляски от ФСС с помощью общественников. Фонд социального страхования отказался оплачивать

Родители семилетнего Стёпы из Гусь-Хрустального района добиваются получения специальной коляски от ФСС с помощью общественников. Фонд социального страхования отказался оплачивать ребёнку-инвалиду специализированную прогулочную коляску, предложив более дешёвый, но неподходящий для мальчика вариант. История получила огласку, когда семья Стёпы обратился к региональное отделение ОНФ. Папа мальчика рассказал, что у семилетнего Стёпы есть особенности развития: мальчик не