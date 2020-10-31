Сегодня в Муромском педагогическом колледже - праздничное открытие современных мастерских. Направления компетенцией: "Дошкольное воспитание", "Преподавание музыки в школе", "Преподавание в начальных классах" и "Физическая культура, спорт и фитнес".
Сегодня в Муромском педагогическом колледже - праздничное открытие современных мастерских. Направления компетенцией: "Дошкольное воспитание", "Преподавание музыки в школе", "Преподавание в начальных классах" и "Физическая культура, спорт и фитнес".
Мастерские создали по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". В их обустройство
вложено более 12 миллионов рублей из федерального бюджета, почти полтора из областного и
миллион из средств колледжа, - сообщает сайт обладминистрации. Здесь будут повышать квалификацию преподаватели Владимирской области, а также проводиться демонстрационные экзамены по стандартам "
Worldskills
".