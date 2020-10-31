Сегодня в Муромском педагогическом колледже - праздничное открытие современных мастерских. Направления компетенцией: "Дошкольное воспитание", "Преподавание музыки в школе", "Преподавание в начальных классах" и "Физическая культура, спорт и фитнес".

Сегодня в Муромском педагогическом колледже - праздничное открытие современных мастерских. Направления компетенцией: "Дошкольное воспитание", "Преподавание музыки в школе", "Преподавание в начальных классах" и "Физическая культура, спорт и фитнес".Мастерские создали по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". В их обустройствовложено более 12 миллионов рублей из федерального бюджета, почти полтора из областного имиллион из средств колледжа, - сообщает сайт обладминистрации. Здесь будут повышать квалификацию преподаватели Владимирской области, а также проводиться демонстрационные экзамены по стандартам "Worldskills".