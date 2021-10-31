Пожар на деревообрабатывающем производстве в Коврове произошел днем 30 октября. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. К приезду пожарных огнем был охвачен малярный цех.

Пожар на деревообрабатывающем производстве в Коврове произошел днем 30 октября. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. К приезду пожарных огнем был охвачен малярный цех. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали возгорание на площади 170 кв. м. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка