Региональный оперштаб по коронавирусу сообщает о 8 смертельных исходах во Владимирской области....

Региональный оперштаб по коронавирусу сообщает о 8 смертельных исходах во Владимирской области. Всего за время пандемии в 33 регионе от коронавируса умерли 2230 человек.Выздоровели за сутки 55 человек, в целом, число переболевших в нашей области составляет 52 537.По данным на 29 октября, коллективный иммунитет во Владимирской области составляет 35,1%. Накануне, во время своего визита министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что региону необходимо наращивать темпы вакцинации.