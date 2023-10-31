Борец Магомед Муртазалиев из Владимира завоевал золото Первенства мира в Албании. Первенство...

Борец Магомед Муртазалиев из Владимира завоевал "золото" Первенства мира в Албании.Первенство мира по спортивной борьбе U23 состоялось в столице Албании Тиране. Россияне, выступавшие как нейтральные спортсмены, смогли завоевать 18 наград.От Владимирской области в составе сборной России выступал Магомед Муртазалиев, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг в дисциплине «греко-римская борьба». В финале он встретился с Матей Мандичем из Хорватии и победил со счётом 13:4 туше, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Спортсмена тренирует Заслуженный тренер России, профессор Владимирского госуниверситета Надир Магомедов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области.