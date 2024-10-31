На основе результатов осмотра будет принято решение о необходимости удаления или сохранения деревьев.

После отмены торгов по вырубке деревьев в Центральном парке культуры и отдыха администрация города Владимира решила провести повторную проверку состояния зелёных насаждений. Создана специальная комиссия во главе с начальником управления по охране окружающей среды Сергеем Сухопаровым, в состав которой вошли экологи, биологи и общественники.На основе результатов осмотра будет принято решение о необходимости удаления или сохранения деревьев.Эксперты также подготовят рекомендации по выбору новых видов для замены вырубленных и проведут санитарную обработку почвы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредителя. Напомним, ранее мы писали, что