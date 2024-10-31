Представители трудовой династии Трутневых пользуются большим уважением среди коллег и профессионалов агропромышленного комплекса 33-го региона.

Представители трудовой династии Трутневых пользуются большим уважением среди коллег и профессионалов агропромышленного комплекса 33-го региона. Все они связали свою жизнь с различными предприятиями отрасли и добились хороших результатов. Сергей Юрьевич Трутнев сегодня руководит сразу двумя хозяйствами в Суздальском районе - АО «Суворовское» и ООО «Стародворский». Имеет два высших образования - окончил Костромскую сельхозакадемию по специальности, связанной с экономическим планированием сельского хозяйства, и Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности государственное и муниципальное управление. В сельском хозяйстве он работает с 2001 года, тогда ему исполнилось 27 лет. Сегодня у него за плечами большой опыт работы в аграрном секторе и перерабатывающей промышленности, его по праву считают экспертом в своем деле.- Расскажите о представителях Вашей династии.- На земле работали мой дед Михаил Александрович, участник Великой Отечественной войны, отец Юрий Михайлович – он возглавлял совхоз «Суворовский». Два моих брата – Александр и Виктор, а также сестра Татьяна работают в сельском хозяйстве. Сын пошел по нашим стопам и выбрал аграрный сектор. Сейчас успешно совмещает работу в хозяйстве с учебой. Общий трудовой стаж нашей семьи в АПК – порядка 150 лет.- Оба Ваших хозяйства сегодня развиваются динамично. В каком объеме обрабатываете пашни?- Суммарно 13 тысяч гектаров. Причем, почвы у нас неоднородные – есть чернозем, которым славится суздальское Ополье, но, кроме того, и песчаные почвы обрабатываем, и богатые глиной. Мы работаем везде, поскольку хозяйства имеют крупные животноводческие комплексы. Заготавливаем большие объемы кормов, излишки продаем.- Нынешний год был непростым для сельхозпроизводителей. С каким результатом завершаете сезон?— Несмотря на все сложности, – погодные условия, кадровый дефицит и т.п., нам удалось получить хороший результат по урожайности по всем основным культурам. К примеру, собрали и для себя, и на продажу более 10 тысяч тонн зерна. У нас три года назад был введен в эксплуатацию современный зерновой элеватор на 15 тысяч тонн хранения, что позволило увеличить производство и качество хранения зерновых и зернобобовых культур. И мы стремимся его заполнить по полной.- Сергей Юрьевич, каков сегодня парк техники в хозяйствах? На каких машинах остановили выбор и почему?— Объем работы велик, поэтому используем различную многофункциональную технику, как российскую, так и импортную. Отечественные машиностроители сегодня в приоритете. Мы работаем, в частности, на тракторах Ростсельмаш серии 2000. Они хорошо себя зарекомендовали, и мы ими довольны. Отработали на них все лето. Также регулярно пополняем свой парк техники зерноуборочными комбайнами RSM 161 и ACROS этого производителя. Всегда находимся на связи с дилером, что позволяет оперативно решать возникающие в ходе работы проблемы. Сервисное обслуживание проходит четко по плану, все ТО и регламентные работы соблюдаем. Планируем и в будущем закупать новые единицы техники Ростсельмаш.- На Ваш взгляд, какие основные преимущества есть в работе на названной Вами технике?- Надежность, мощность, высокая производительность, простота в обслуживании, возможность оперативно устранить неполадки в работе за счет работы с дилером Ростсельмаш. Сотрудники сервисного центра на связи 24/7, а это как раз то, что нам нужно – надежное плечо партнера!ООО «»Реклама