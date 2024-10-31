Жильцы дома №18 на улице Щорса в Кольчугино никак не дождутся капремонта кровли. После того, как работы доверили недобросовестному подрядчику, прошло уже 10 лет, а люди все еще живут под

Жильцы дома №18 на улице Щорса в Кольчугино никак не дождутся капремонта кровли. После того, как работы доверили недобросовестному подрядчику, прошло уже 10 лет, а люди все еще живут под дырявой крышей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Напомним, еще в середине января появилась информация, что подрядчик ООО ПЖЭП «Ком-Сервис» получил 300 000 рублей вместо