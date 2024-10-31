С утра в регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/с, а также есть вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

Жителей Владимирской области предупредили о сильном ветре 31 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России. С утра в регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/с, а также есть вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.Кроме того, по прогнозам метеорологов, в выходные температура опустится ниже нуля, а к понедельнику регион может оказаться под слоем снега. Жителям рекомендуется быть осторожными и учитывать погодные условия.Напомним, ранее мы писали, что