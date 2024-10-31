Имя ветерана внесено в книгу Почета Владимирской области.

30 октября в Петушинском районе Владимирской области состоялось празднование 100-летнего юбилея Анатолия Гаврилова, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов Внутренних дел и почётного гражданина района. Об этом рассказали в районной газете «Вперёд».Анатолий Гаврилов, родившийся в 1924 году в деревне Палково Владимирской области, в сентябре 1942 года призван в Советскую армию. Он прошел боевой путь в рядах 91-ой Гвардейской дивизии, участник освобождения Великих Луков, Смоленской земли и многих других территорий.После войны Анатолий Гаврилов служил в милиции, где занимал ключевые должности и был награжден множеством медалей за службу. Его достижения были отмечены как на областном, так и на всероссийском уровнях. Имя ветерана внесено в книгу Почета Владимирской области.