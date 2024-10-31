Произведено обслуживание оборудования более 50 резервуаров.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов.Произведено обслуживание оборудования более 50 резервуаров. Проведены проверки и профилактика порядка 5 тыс. единиц запорной арматуры на линейной части трубопроводов и перекачивающих станциях, проверялись также защитные сооружения линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. Специалисты предприятия выполнили текущий ремонт оборудования и оценили состояние объектов основных и резервных ниток подводных переходов.Проверены системы обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов, выполнен необходимый текущий ремонт более 350 систем телемеханики линейной части трубопроводов.В преддверии зимы заполнены незамерзающей жидкостью более 500 импульсных линий отборов давления на нефтеперекачивающих станциях и линейной части трубопроводов, что необходимо для исключения образования в них льда в холодное время года. Импульсная линия – это трубная проводка, соединяющая отборное устройство с контрольно-измерительным прибором, датчиком или регулятором.Большое внимание работники АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделили подготовке к зиме систем пожарной безопасности. Проверена работоспособность автоматических систем и первичных средств пожаротушения на всех объектах предприятия, обследованы противопожарные водопроводы. Необходимое обслуживание и процедуры по утеплению прошли пожарные автомобили и депо. К работе в осенне-зимний период подготовлены также инженерно-технические средства охраны, очистные и другие сооружения, высоковольтные линии и трансформаторы.Проведены мероприятия по устранению тепловых утечек из производственных, административных и бытовых зданий. Выполнены работы по повышению надежности систем теплоснабжения структурных подразделений. Подготовлены к работе зимой 40 котельных и более 70 км тепловых сетей, а также 78 аварийных дизельных электростанций.По завершении всех работ оформлен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду производственных объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга».