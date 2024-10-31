Жители 53 муниципальных образований Владимирской области собрали 41 231 000 рублей в рамках программы «30 на 70», согласно которой люди собирают 30% суммы, нужной для благоустройства и развития

Жители 53 муниципальных образований Владимирской области собрали 41 231 000 рублей в рамках программы «30 на 70», согласно которой люди собирают 30% суммы, нужной для благоустройства и развития населенных пунктов, а правительство региона добавляет оставшиеся 70%. Итого получается 96 миллионов рублей. В пресс-службе правительства Владимирской области предоставили список, в котором можно посмотреть, какой населенный пункт