Владимирская область вошла в число пилотных регионов, где будет реализован проект ОНФ «Взлётная полоса».

Владимирская область вошла в число пилотных регионов, где будет реализован проект ОНФ «Взлётная полоса».Общероссийский Народный Фронт ОНФ совместно с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и АНО «Россия – страна возможностей» реализует проект «Взлётная полоса».Проект направлен на создание системы дистанционных возможностей, позволяющих талантливым детям, находящихся в сложной жизненной ситуации, развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы России.Во «Взлётной полосе» примут участие дети-сироты и дети, находящиеся на попечении родственников, обучающиеся в выпускных классах государственных образовательных учреждениях, проживающие в пилотных регионах проекта и успешно прошедшие конкурсный отбор.В качестве пилотных регионов проекта отобраны 11 субъектов РФ, находящихся в одном часовом поясе. Помимо Владимирской области «Взлётную полосу» запустили в Белгородской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Ярославской областях, Краснодарском крае и в Севастополе. Проект продлится до мая 2021 года, а его положительный опыт будет транслирован в другие субъекты Российской Федерации.