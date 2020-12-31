Кроме этого, ещё более 15 тысяч детей из малообеспеченных семей получают подарки за счёт спонсорских средств.

В декабре 2020 года из областного бюджета были выделены средства на покупку подарков для 11,7 тысяч детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей, в которых воспитывается пять и более детей.Маленьким жителям региона сладости на дому вручают сотрудники областных социозащитных учреждений – комплексных центров социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, отделов социальной защиты населения – в компании Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей и героев любимых мультфильмов. На сегодняшний день новогодний сюрприз получили уже более 7 тысяч ребят. Оставшиеся дети получат свои гостинцы до 7 января 2021 года.Кроме этого, ещё более 15 тысяч детей из малообеспеченных семей получают подарки за счёт спонсорских средств.(Фото:Pixabay)