Офицеры поздравили детей с наступающими праздниками и вручили сладкие подарки и мандарины.

В преддверии Нового 2021 года сотрудники следственного управления навестили воспитанников подшефного Лухтоновского дома-интерната.Офицеры поздравили детей с наступающими праздниками и вручили сладкие подарки и мандарины. Всем пожелали здоровья, а детям – исполнения их самых заветных желаний. Только детские непосредственные души могут выражать такой искренний восторг и счастье.Предновогоднее настроение и планы немного подпортила эпидемиологическая обстановка связанная с распространением коронавирусной инфекции, но на лицах ребят, умеющих переносить жизненные трудности и невзгоды, улыбки и радость. В ответ воспитанники сделали следственному управлению собственноручный подарок – новогодний сапожок, который занял свое почетное место на полке.(Фото: пресс-служба СУ Следственногокомитета по Владимирской области)