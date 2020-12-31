Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Вязниковский район, ФАД М-7, поворот на н.п. Сарыево. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств, пострадало 4 человека, из которых 2 ребенка. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших. Всего привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 8 человек личного состава, 2 единицы техники.(Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области)