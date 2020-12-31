С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 15 001 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 688 пациентов. В стационарах лежит 593 человека, из них 301 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 780 заболевших.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 100 новых случаев заражения Covid-19. Вылечили от недуга – 166 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь четверых жителей региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 55 костромичам. Ещё 9 новых заболевших зарегистрировано в Галичском районе, 8 - в Костромском районе, 6 – в Шарье, 4 - в Чухломском районе. По трое инфицированных выявлено в Октябрьском и Красносельском районах, по два - в Волгореченске и Антропово. По одному новому заразившемуся прибавилось в Кадые, Мантурово, Солигаличе, а также в Буйском, Павинском, Межевском, Шарьинском и Нерехтском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 15 001 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 688 пациентов. В стационарах лежит 593 человека, из них 301 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 780 заболевших.