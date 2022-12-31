График работы почтовых отделений Владимирский области в новогодние праздники. 31 декабря все...

График работы почтовых отделений Владимирский области в новогодние праздники.31 декабря все отделения Почты России в регионе будут работать на час меньше.1, 2 и 7 января — выходные дни.В эти три дня почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику.3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику, — сообщают в пресс-службе региональной Почты России.Также уточнить актуальное расписание вашего отделения почты или найти ближайший почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.Фото www.pxfuel.com