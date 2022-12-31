Прежний руководитель - Александр Ярошевский – поменял сферу деятельности.

Сегодня, 30 декабря, кресло директора регионального Департамента экономического развития занял Сергей Сидорин. Прежний руководитель - Александр Ярошевский – поменял сферу деятельности.Сидорин – бывший муромлянин, в свое время окончил дважды ВлГУ. Сначала трудился на малой Родине, а потом перебрался в областной центр. С 2018 года Сергей Сидорин перешел в региональный Гарантийный фонд и занял там руководящую должность, а с августа 2021 года стал руководить областным Департаментом предпринимательства. На последнем месте работы после себя он оставил Варвару Серегину – именно на нее теперь возложены обязанности директора.На соответствующем документе уже стоит подпись губернатора.