Ей было 86 лет.

В Александрове на 87-м году жизни почетный гражданин города, журналист Светлана Александровна Маслова.Светлана Маслова родилась в 1938 году в Хабаровском крае, а в 1963 году переехала в Александров. Здесь она долгое время работала в районных газетах и была редактором многотиражки Александровского радиозавода. В 2008 году она завершила журналистскую карьеру и перешла в Совет ветеранов, где в 2013 году была избрана его председателем.По ее инициативе в городе были реализованы такие проекты, как высадка вишневого сада, липовой аллеи и рябин в городском парке. Светлана Маслова также является автором очерков об участниках Великой Отечественной войны из Александрова, имеющих большую историческую ценность.Прощание со Светланой Александровной Масловой состоится в пятницу, 4 июля, в 10:30 в помещении Совета ветеранов.