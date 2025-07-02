В лесу появился Змей Горыныч, и приказал всем зверям явиться к нему - записываться на съедение. Первым пришел волк. ЗГ ему говорит:
- Приходи завтра в 12 засов, я тебя съем, вопросы есть?
- Нет,- заплакал волк и ушел. Следущей пришла лиса. С ней такая же история. ЗГ объяснив ей всё как следует спросил:
- Вопросы есть?
- Нет, -ответила лиса, и ушла вся в слезах. Потом появился заяц. После непродолжительного диалога ЗГ спрашивает его:
- Вопросы есть?
- Есть.
- Какие?
- Можно не приходить?
- Можно. Так, заяц, - вычеркиваю.
еще анекдот!