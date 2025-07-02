Во Владимирской области продолжится обновление инфраструктуры дошкольного образования в рамках федеральной программы. Как сообщили в правительстве региона, детсады ремонтируют и строят

Во Владимирской области продолжится обновление инфраструктуры дошкольного образования в рамках федеральной программы. Как сообщили в правительстве региона, детсады ремонтируют и строят за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и казначейского финансирования. На заседании правительства России вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что благодаря мерам поддержки в стране модернизируют и возведут более 50 детских садов, в том числе на территории