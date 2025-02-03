Ученики 22 школы читают стихи военных лет. Они встретились с председателем Законодательного Собрания Ольгой Хохловой. Повод весомый. Ребята приняли участие в городском сетевом
<a href="https://33live.ru/novosti/03-02-2025-vladimirskie-shkolniki-rasskazali-olge-xoxlovoj-kak-izuchayut-sudby-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny.html" target="_blank">Владимирские школьники рассказали Ольге Хохловой, как изучают судьбы героев Великой Отечественной войны</a> - Ученики 22 школы читают стихи военных лет. Они встретились с председателем Законодательного Собрания Ольгой Хохловой. Повод весомый. Ребята приняли участие в городском сетевом
[url=https://33live.ru/novosti/03-02-2025-vladimirskie-shkolniki-rasskazali-olge-xoxlovoj-kak-izuchayut-sudby-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny.html]Владимирские школьники рассказали Ольге Хохловой, как изучают судьбы героев Великой Отечественной войны[/url] - Ученики 22 школы читают стихи военных лет. Они встретились с председателем Законодательного Собрания Ольгой Хохловой. Повод весомый. Ребята приняли участие в городском сетевом