Ученики 22 школы читают стихи военных лет. Они встретились с председателем Законодательного Собрания Ольгой Хохловой. Повод весомый. Ребята приняли участие в городском сетевом

Ученики 22 школы читают стихи военных лет. Они встретились с председателем Законодательного Собрания Ольгой Хохловой. Повод весомый. Ребята приняли участие в городском сетевом краеведческом проекте «Война глазам поколений». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта ученики провели исследования о нашем земляке Герое Советского Союза Александре Березине. В честь защитника Родины во