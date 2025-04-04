В медучреждениях нашли грязные душевые кабины и ржавые санитарные узлы.

В Муроме Владимирской области прокуратура инициировала меры по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в местных медицинских учреждениях. В одной из больниц выявлены серьезные недочеты: в пищеблоке сыплется штукатурка, а в реанимационном отделении — грязные душевые кабины и ржавые санитарные узлы.Также обнаружены случаи неполного внесения данных о пациентах в Единую государственную информационную систему. По итогам проверок главврачам трех учреждений выданы представления, а в отношении виновных возбуждено административное дело.Прокурор взял ситуацию под контроль.