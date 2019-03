Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.

Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.Отмечается, что в жизни музыканта наступили сложные времена: он делил имущество из-за развода с Майуми Кай, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. Их свадьба состоялась в 2006 году. За несколько дней до смерти Флинт вынужден был выставить на продажу свой дом в Данмоу (Эссекс, Великобритания) за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.За 48 часов до своей смерти Флинт пробежал пятикилометровый кросс за 21 минуту и 22 секунды.Как сообщалось, 49-летний вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой. Его жена в это время находилась в Японии. The Sun пишет, что после разрыва с Кай Флинт впал в депрессию.Тело Флинта нашли утром 4 марта в его доме. О самоубийстве миру сообщил Лиам Хоулетт из The Prodigy.Ранее король электронного панка признавался, что долгое время страдал от наркозависимости и алкоголизма.