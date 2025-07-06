Это произошло из-за финансовых разногласий между актером и исполнительным продюсером.

Во Владимире съемки сериала «Опасные намерения» привели к судебному иску. Подробности сообщил «».Это произошло из-за финансовых разногласий между актером и исполнительным продюсером Алексеем Прокопенко и директором и креативным продюсером Надеждой Лисиной.Прокопенко утверждал, что Лисина не выполнила обязательства. Суд же отклонил иск, установив, что все средства были потрачены на нужды съемок, а Прокопенко сам сорвал процесс.