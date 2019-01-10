Представители стриминг-сервиса Netflix опубликовали трейлер нового сериала Матрешка (Russian Doll), который рассказывает о женщине, оказавшейся в своеобразном Дне сурка. Она все время погибает, постоянно воскресая. Российские зрители сочли героиню копией Аллы Пугачевой.

Представители стриминг-сервиса Netflix опубликовали трейлер нового сериала "Матрешка" (Russian Doll), который рассказывает о женщине, оказавшейся в своеобразном Дне сурка. Она все время погибает, постоянно воскресая. Российские зрители сочли героиню копией Аллы Пугачевой.Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE— Russian Doll (@RussianDoll) 9 января 2019 г.Пока англоязычные зрители обвиняют Netflix во вторичности, русские пользователи соцсетей поражаются сходству героини Наташи Лионн с Аллой Пугачевой.what is this..... Alla Borisovna Pugacheva?https://t.co/k41h79xM2F pic.twitter.com/l8jVOsn0N4— satan in a bathrobe