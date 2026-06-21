Владимир занял пятую строчку рейтинга городов, привлекательных для переезда. Исследование Финансового университета при правительстве РФ опубликовали 18 июня. Рейтинг учитывал баланс между

Владимир занял пятую строчку рейтинга городов, привлекательных для переезда. Исследование Финансового университета при правительстве РФ опубликовали 18 июня. Рейтинг учитывал баланс между теми, кто хочет уехать из города, и теми, кто хочет в нём поселиться. У Владимира этот показатель оказался равен 100 — это максимальный результат. Москва и Санкт-Петербург остались за пределами пятёрки. Вместе с