115 девочек и 109 мальчиков.

В январе 2025 года во Владимире родились 224 ребенка. Как сообщают в ЗАГС, 115 девочек и 109 мальчиков. Самыми популярными именами для мальчиков стали Лев, Илья, Максим, Матвей, Александр, Михаил, Мирон и Тимофей. У девочек лидируют Алиса, Ева и Виктория.Однако, несмотря на положительные данные о рождаемости, наблюдается негативная тенденция в области брака: в январе зафиксировали 102 развода при 95 новых браках. Более того, количество свидетельств о смерти (410) почти вдвое превышает документацию о рождении, что добавляет печали в статистику региона.Напомним, ранее мы писали, что