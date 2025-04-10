Во Владимире расширят въезд в город со стороны Юрьев-Польского. Некоторые детали этого и ряда других проектов Дмитрий Наумов сообщил на пресс-конференции. Градоначальник около 20 минут

Во Владимире расширят въезд в город со стороны Юрьев-Польского. Некоторые детали этого и ряда других проектов Дмитрий Наумов сообщил на пресс-конференции. Градоначальник около 20 минут рассказывал о планах по дорожному строительству в областном центре. Так, например, городские власти намерены расширить въезд во Владимир со стороны Юрьев-Польского. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира: У нас проблемный вопрос