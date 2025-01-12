Маленькие художники из Владимирской области впервые вошли в число победителей Международного конкурса «Чудеса Рождества Христова». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 9

Маленькие художники из Владимирской области впервые вошли в число победителей Международного конкурса «Чудеса Рождества Христова». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 9 января прошла церемония награждения. От Владимирской области победили пять ребят: – Виктория Борисова (преп. Н.В. Егорова) из Детской школы искусств № 6 им. В.А. Солоухина г. Владимира, – Ксения Окунева (преп. А.Б.