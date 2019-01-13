Президент США Дональд Трамп, по его собственным словам, действует намного жестче в отношении России, чем его предшественники - Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон. В то же время, напомнил президент США в Твиттере, он часто говорит, что поладить с Россией - хорошо, а не плохо.

Президент США Дональд Трамп, по его собственным словам, действует "намного жестче в отношении России", чем его предшественники — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон. "Возможно, жестче, чем любой другой (американский) президент", — написал Трамп в "Твиттере". В то же время, напомнил президент США, он часто говорит, что "поладить с Россией" — это хорошо, а не плохо. По словам Трампа, он надеется, что однажды у США и России снова будут хорошие отношения.I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г."Естественным ходом событий" назвал эти ожидания Трампа член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов. По словам депутата, Россия и США – две великие державы, и они должны снять разногласия по всей повестке дня — как двусторонней, так и в глобальном масштабе. Нашим странам, считает Морозов, необходимо "договориться о разделе сферы влияния и формировании новой системы безопасности и устойчивого развития всего мира".Российский депутат согласен с американским президентом: он тоже считает разногласия между Россией и США временными и лишенными перспективы, передает РИА Новости. При этом отношения наших стран, по его мнению, должны, напротив, стать примером для других государств.