Охотинспектор снял на видео купание речной выдры в водоеме Киржачского района. Черный зверек вынырнул из полыньи, отряхнулся, а потом вновь скрылся в воде. Кадрами поделились в соцсетях

Охотинспектор снял на видео купание речной выдры в водоеме Киржачского района. Черный зверек вынырнул из полыньи, отряхнулся, а потом вновь скрылся в воде. Кадрами поделились в соцсетях госохотинспекции области. Заодно специалисты рассказали немного о выдрах. Выдра – хищное млекопитающее из семейства куньих, живет по всей территории России, кроме Крайнего Севера. Она питается рыбой, лягушками, полевками,