Обсуждения будут длиться до 17 февраля.

Министерство природопользования и экологии Владимирской области объявило о начале общественных обсуждений по проекту ликвидации накопленного вреда окружающей среде, касающемуся рекультивации бывшей Покровской свалки. Свалка, расположенная в Нагорном сельском поселении, была закрыта в 2016 году, однако количество мусора продолжало расти, что вызвало недовольство местных жителей. Они уверены, что московский мусор незаконно свозят на закрытый полигон, о чем даже была создана петиция.Ситуацию усугубил пожар на свалке в июле 2020 года. В результате местные жители организовали акцию протеста, после чего власти временно перекрыли доступ к свалке.Теперь же они запускают опрос в рамках государственной экологической экспертизы, который будет длиться до 17 февраля 2025 года, с целью учесть мнение общественности при разработке проекта рекультивации.