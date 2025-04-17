Схемы проворачивали в ИК-2.

Во Владимирской области начальство ИК-2 организовало коррупционную схему, в которой осужденные платили взятки за положительные характеристики для досрочного освобождения. Три заключенных вместе с адвокатом создали две цепочки:1. Первая: взятка в 600 тысяч рублей начальнику колонии через адвоката для замены неотбытого срока на более мягкое наказание.2. Вторая: 100 тысяч рублей посреднице за покупку бытовой техники для заместителя начальника колонии в обмен на фиктивные "поощрения" для условно-досрочного освобождения.В апреле 2025 года все участники схемы были задержаны. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о взяточничестве и посредничестве во взяточничестве. Максимальное наказание — до 15 лет колонии строгого режима и штрафы до 70-кратной суммы взятки.