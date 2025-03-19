Теперь бренды Владимирской области можно увидеть в столице. Сувениры, косметика и лакомства нашего производства представлены в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской

Теперь бренды Владимирской области можно увидеть в столице. Сувениры, косметика и лакомства нашего производства представлены в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной, сообщили в региональном правительстве. В павильоне №7 на втором этаже можно найти мельхиор от «Мстерского ювелира», владимирское мыло и косметику ручной работы, ковровскую глиняную игрушку, а также легендарный покровский пряник. Именно эта компания