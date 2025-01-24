62-летний мужчина обратился в Областной центр спецмедпомощи со сложным переломом. Как рассказали в региональном минздраве, от падения головка плечевой кости раскололась на 4 части. При любом

62-летний мужчина обратился в Областной центр спецмедпомощи со сложным переломом. Как рассказали в региональном минздраве, от падения головка плечевой кости раскололась на 4 части. При любом движении плеча пациент испытывал сильную боль. Пришлось делать сложную операцию – ее проводили под проводниковой анестезией, чтобы «выключить» нервы руки. Врачи сопоставляли отломки и фиксировали их пластиной и винтами.