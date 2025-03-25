За воскресенье, 23 марта, пожарные потушили 31 пал травы во Владимирской области. Массовые пожары становятся закономерностью: за следующий день, понедельник 24 марта, случилось 32 возгорания

За воскресенье, 23 марта, пожарные потушили 31 пал травы во Владимирской области. Массовые пожары становятся закономерностью: за следующий день, понедельник 24 марта, случилось 32 возгорания травы. Из-за того, что за последние дни количество возгораний травы резко выросло, в МЧС области думают над установлении на территории региона особого противопожарного режима. Спасатели предупреждают, что подавляющее число природных