С 17 по 23 марта показатель заболеваемости ковидом на 100 000 вырос по сравнению с предыдущей неделей на 43,8%. Звучит много, но на самом деле коронавирус диагностировали у 24 человек. У большинства

С 17 по 23 марта показатель заболеваемости ковидом на 100 000 вырос по сравнению с предыдущей неделей на 43,8%. Звучит много, но на самом деле коронавирус диагностировали у 24 человек. У большинства болезнь протекает в форме ОРВИ, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. А вот показатель ОРВИ на 12-ой неделе года по сравнению с предыдущей неделей