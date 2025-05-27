Российский бренд Anima Mea совершил прорыв в индустрии красоты, представив линейку средств для ухода Purifica, созданную на основе расшифрованных древних манускриптов.

Вдохновлённые многовековыми традициями, исследователи бренда воссоздали формулы, которые использовались жрецами, лекарями и алхимиками разных эпох.В основу разработки легли многочисленные исторические рукописи, начиная от Папируса Эберса (1550 г. до н.э.) с рецептами древнеегипетских жрецов и Чарака-Самхита (фундаментальный текст аюрведической медицины) до средневековых трактатов Picatrix и Hortus Sanitatis.Команде Anima Mea удалось не только идентифицировать описанные в этих текстах растительные компоненты, но и адаптировать их к современным стандартам качества и безопасности. В линейку вошли шампунь, гель для душа, жидкое и твёрдое мыло, обогащённые экстрактами растений, которые древние источники описывают как средства для энергетического и физического очищения.Бренд стремился создать не просто ещё одну «натуральную» косметику, а возродить подлинные рецепты, которые веками использовались в духовных и целительских практиках. В отличие от современных маркетинговых гипотез на тему детокса, формулы Anima Mea имеют историческое обоснование.Сегодня многие пытаются найти методы энергетического очищения, но часто сталкиваются с псевдонаучными подходами. В отличие от современных спекуляций на эту тему, данный подход основан на проверенных веками рецептах, которые применялись наиболее образованными людьми прошлого.Особенность Purifica – в сочетании древних знаний с инновационными технологиями производства. Все продукты проходят строгий контроль качества, сохраняя при этом аутентичность рецептур.Anima Mea продолжает исследование исторических рецептов, планируя изучить косметические традиции разных эпох, включая рецепты Древнего Египта и античного мира.Линейка Purifica поступит в продажу в конце мая эксклюзивно на Wildberries.