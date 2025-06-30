Новые правили вступят в силу с 1 июля.

С июля 2025 года во Владимирской области, как и по всей России, вступят в силу обновленные правила выдачи водительских удостоверений. МВД изменения в регламент проведения экзаменов.Одно из ключевых нововведений касается иностранцев, подлежащих высылке. Если в отношении иностранного гражданина действует решение о выдворении или он включен в реестр контролируемых лиц, ему будет отказано в допуске к экзаменам на водительские права.В то же время, процедура получения прав станет проще для лиц без гражданства. Теперь они смогут использовать «временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации» для подтверждения своей личности в ГИБДД. Ранее отсутствие этого документа в регламенте могло приводить к отказам.Кроме того, уточняется порядок межведомственных запросов. ГИБДД будет проверять данные о постановке на учет по месту пребывания всех иностранцев и лиц без гражданства, что усилит контроль за достоверностью предоставляемой информации. Любые расхождения могут стать причиной для приостановки или отказа в выдаче водительских прав.